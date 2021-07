CAMPOBASSO. Domani 20 luglio 2021 alle ore 16:00 si svolgerà a Campobasso presso l’incubatore sociale “Antonio Di Lallo”, sito in via Monsignor Bologna 15, ed on line tramite piattaforma Jitsi al seguente link: l’evento di lancio e il workshop di progettazione partecipata durante il quale sarà illustrato il bando pubblico “Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale.” dell’azione 19.2.14 del Piano di Sviluppo Locale del GAL Molise verso il 2000.

Il bando destinato ai comuni e agli operatori del territorio del GAL mira a promuoverà il patrimonio culturale ed identitario locale, il "saper fare" produttivo delle comunità locali, gli usi e le tradizioni che condizionano e caratterizzano le popolazioni del territorio rurale, le quali costituiscono un formidabile elemento di coesione per le comunità stesse e nel contempo un importante elemento attrattivo che sempre più riscuote interesse da parte di visitatori responsabili e attenti alle forme di ospitalità basate sull'"esperienza". Tali elementi, se rafforzati e messi a sistema, potrebbero non solo migliorare la qualità della vita delle comunità locali ma anche supportare azioni di valorizzazione integrate con i prodotti ed i servizi offerti dal territorio.

L’azione che si propone interviene su una criticità riscontrata in termini di perdita di socialità e di conoscenza del proprio territorio. Con essa si vuole favorire una progettazione di qualità e condivisa dalle comunità, realizzando piccoli ma significativi eventi, con l’obiettivo di preservare le risorse ambientali, promuovere una conoscenza diffusa della biodiversità dell'area, riscoprire eventi tradizionali e pratiche tipiche dei luoghi, promuovere visite nelle aziende da parte di ragazzi e scolaresche e l’utilizzo degli spazi pubblici per eventi artistici e culturali. L’azione vuole migliorare la qualità delle relazioni tra la popolazione locale ed i turisti, valorizzare il saper fare della popolazione anziana, promuovere scambi intergenerazionali mirati allo sviluppo di nuove imprese, prodotti e processi produttivi, anche riscoprendo la dimensione sociale e di presidio territoriale delle aziende in ambito rurale.

Durante l’incontro saranno presentati esempi di buone pratiche ed iniziative regionali e nazionali e saranno identificati i bisogni e le aspettative a livello territoriale dell’area del GAL Molise verso il 2000.

Per partecipare all’incontro è necessario inviare una mail a info@moliseversoil2000.it o registrarsi tramite il modulo di registrazione online al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5RiHPiV0FDKS7HUT3dJrfw0HELnDEeRt2oCp7LtMc9Ks62w/viewform?usp=pp_url