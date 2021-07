Reddito di libertà, la IV Commissione ha audito il vice Presidente Trentalance (Parità)

Vaccino in vacanza in Molise: disavventura con finale a sorpresa

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di una proprietaria di seconda casa in Molise, residente in Emilia Romagna, che lamenta disservizi circa l’organizzazione dei vaccini per chi si trova in vacanza nella nostra regione. «Gent. ma redazione, scrivo