Ancora problemi di ripristino delle linee elettriche a Petacciato, interruzione programmata

PETACCIATO. «A seguito della bomba d’acqua caduta su Petacciato domenica, continuiamo ad avere alcuni problemi sulla rete elettrica. Ancora ieri sera l’Enel fino a tardi ha lavorato, e continuerà oggi, per preparare quello che dovrebbe essere l’intervento finale di domattina. Sarà necessario interrompere l’erogazione per un paio d’ore (dalle 9 alle 11 circa) in quasi tutto il paese. Oggi l’Enel posizionerà avvisi in tutte le zone del paese che saranno interessate dal distacco».

L'annuncio del sindaco Roberto Di Pardo.