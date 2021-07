SAN MARTINO IN PENSILIS. Nell’aria di una sera d’estate a San Martino in Pensilis riecheggiano ancora le note del “Barbiere di Siviglia”, celebre capolavoro di opera buffa di Gioacchino Rossini scelto dall’Istituto comprensivo “John Dewey” come strumento didattico per educare all’arte totale e ad una delle più alte forme di cultura italiana, l’Opera lirica, i suoi giovani studenti e non solo.

L’evento svoltosi lo scorso primo luglio 2021 è stato il momento conclusivo di un progetto finanziato nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo della Regione Molise-Risorse FSC 2014/20”–SCUOLAB-Azione “Ampliamento dell’Offerta Scolastica-Formativa”. L’intero percorso formativo, svoltosi sia in presenza che a distanza nel corso di un anno scolastico ancora segnato dall’emergenza epidemiologica, è stato caratterizzato da quattro laboratori: musicale, corale, coreutico e artistico, collegati dal filo comune della recitazione. I docenti coinvolti sono stati: Graziano Carbone (Percussioni-direttore tecnico dell’evento finale), Tiziano Albanese (Pianoforte-coordinatore del progetto e direttore artistico dell’evento finale), Dario Belnudo (Chitarra), Vittorio Genovese (Clarinetto), Irene Guarino (Musica-direttore del Coro “Gabriella Pensa”), Pasqualina Tedeschi (Arte e Immagine- laboratorio artistico-scenografie); Adolfo Mancini (Arte e Immagine- laboratorio artistico-scenografie), Modesto Garofalo (Educazione motoria- danza e coreografie). Attraverso le collaborazioni con le Associazioni partner del progetto: “Il villaggio delle arti”, “Atena” e “Manusaqja” sono stati coinvolti quattro importanti cantanti lirici italiani e con forti legami con il Molise: il baritono Valerio Pagano (Figaro), il tenore Mickael Santoro (Il Conte di Almaviva), il soprano Antonella Pelilli (Rosina) e il basso Pietro Toscano (Don Basilio).

In occasione della performance dello scorso 1° luglio i quattro eccellenti artisti hanno evidenziato davanti ad un pubblico commosso quell’alleanza educativa che si è creata tra loro e gli alunni del “J. Dewey”, in particolare con i loro “doppioni in miniatura”, i quattro bravissimi attori, le narratrici e tutti i 112 alunni dei plessi di Portocannone, Ururi e San Martino in Pensilis coinvolti nel progetto, ognuno nel proprio ruolo. Filo conduttore del tutto è stata la professionale regia di Eva Sabelli che, oltre alla competenza specifica, ha mostrato grandi doti di docente motivando gli allievi e traendo dalle loro abilità nascoste quella parte essenziale per il progetto e fondamentale per un rinforzo verso il generale successo formativo. La maggior parte dei giovani studenti, ad iniziare dalla prima fase adolescenziale, è inghiottita, oggi, da musica “liquida”, spesso accompagnata da testi con contenuti violenti e diseducativi, fruita principalmente attraverso gli smartphone. Il progetto svolto nell’ambito dell’intervento di ampliamento dell’offerta formativa Scuolab, si proponeva in modo ambizioso e sperimentale di intervenire con un’azione educativa volta a far riapprezzare la musica classica e i suoi valori, anche rivisitandola con un linguaggio moderno. La cultura agita e vissuta con i protagonisti, portando l’opera tra i ragazzi e non loro ad assistere passivamente, è stata il veicolo per raggiungere gli obiettivi programmati, come ha dimostrato la performance finale.

L’organizzazione dell’evento, svoltosi all’aperto ma con un numero limitato di posti a sedere per il rispetto delle regole anti-Covid, è stata possibile grazie al contributo del Comune di San Martino in Pensilis e alla preziosa collaborazione degli suoi Amministratori. Un particolare ringraziamento va all’O.D.V. “S. Antonio” e ai volontari della SAE-112, sezione di San Martino in Pensilis coordinati da Vincenzo Plescia, che hanno garantito in modo impeccabile lo svolgimento in sicurezza dell’evento. Interagendo con il territorio, come sempre, l’intera Istituzione scolastica “John Dewey” si è mossa, con la collaborazione di tutto il personale Ata, dei docenti e della dirigente scolastica in modo corale. “Rinascere con la Magia dell’Opera”, questo voleva essere e questo è stato. Rinascere superando le criticità emerse dai tanti lockdown e utilizzando l’unico mezzo che ri-educa gli animi: la cultura condivisa… in presenza.