MONTECILFONE. In occasione del 50esimo anniversario della morte di Don Guido Vallivero (1933-1971), parroco di San Giorgio Martire per 38 anni, Montecilfone vuole ricordarlo con una commemorazione il prossimo 21 luglio alle ore 18 in Piazza Lame.

Il programma:

Ore 17.45: Raduno dei Fedeli. Concelebrazione eucaristica: Don Matteo Moccia - parroco di Petacciato e Don Franco Pezzotta - parroco di Montecilfone;

Ore 18.00: Commemorazione. Descrizione illustrativa del Monumento Prof. Nicola Barbato; saluto del Sindaco Geom. Giorgio Manes; testimonianza di Francesco Quici Don Guido: Uomo- Sacerdote — Parroco Relatore: Dr Mariano Fiocco - Direttore Hospice Madre Teresa di Calcutta Cure Palliative e Terapia del Dolore - Latino

Si invitano i fedeli cristiani a partecipare alla Celebrazione e alla Commemorazione dell'indimenticabile parroco don Guido che ha servito la Chiesa di San Giorgio Martire a Montecilfone per 38 anni.