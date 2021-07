Larino, interrotto il flusso idrico per gli acquedotti rurali

LARINO. A causa di problemi sulla condotta di adduzione è stato interrotto il flusso idrico per gli acquedotti rurali. Ci saranno carenze d’acqua in località Quercia dello Zucchero, Valle Cerasa, Acquara, Guardiola, Colle San Pietro, Carpineto, Monte Arcano e Brecciara. Si raccomanda di utilizzare l'acqua per gli usi strettamente consentiti. Probabilmente si riattiverà il flusso nella giornata di domani.