CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha partecipato questa mattina ai lavori del seminario di studi "Strategie per una comunicazione amministrativa efficace”, organizzato dal Consiglio regionale del Molise e dall’Università degli studi del Molise. L'evento ha avuto luogo presso l'Aula Magna del Dipartimento Giuridico, I Edificio polifunzionale, in Viale Manzoni a Campobasso.

Nel suo intervento, il governatore ha evidenziato come la comunicazione istituzionale debba essere finalizzata a mettere in comune le informazioni, affinché tutti gli interlocutori pubblici e privati, cittadini in primis, possano essere resi edotti dell'azione amministrativa.

La comunicazione, in altri termini, deve essere intesa come strumento di partecipazione all'agire amministrativo.

Mediante l'impiego di efficaci strategie comunicative, si può ottenere una buona governance, in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità che devono sempre orientare l’operato delle Pubbliche Amministrazioni. La mission di queste ultime è quella di razionalizzare e snellire i procedimenti amministrativi e le attività gestionali, semplificare i documenti e la modulistica, agevolare le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte di cittadini e imprese.

Toma, infine, ha ricordato le azioni poste in essere dalla Regione Molise per rendere più efficace la comunicazione interna e esterna all'Ente, nello specifico la semplificazione amministrativa e normativa, come pure la transizione al digitale.