Coni Molise e comunicazione, al via la newsletter dedicata al mondo dello sport

CAMPOBASSO. La comunicazione del Coni Molise si arricchisce di un nuovo strumento: nasce la newsletter Coni Molise.

“Dopo aver scelto di affidare la comunicazione del Coni Molise ad esperti del mondo della comunicazione, dello sport e dei social, abbiamo deciso di dotarci di un ulteriore strumento che possa aiutarci a diffondere e far conoscere le attività del Coni Molise: la newsletter” spiega il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo.

“Era uno dei nostri punti programmatici perché pensiamo che sia importante non solo fare ma anche comunicare attentamente quello che si fa e per questo, dandoci come obiettivo quello di raccontare i primi 100 giorni del nostro mandato (siamo state eletti il 13 marzo 2021) abbiamo deciso di dare vita al primo numero della Newsletter”.

Si tratta di una raccolta di articoli e immagini che ripercorrono le diverse attività poste in essere dal Coni Molise, ente che nonostante le tante difficoltà dovute alla pandemia Covid, non ha mai smesso di programmare e fare rete con le tante istituzioni, associazioni ed enti sportivi del territorio.

Ed è così che all’interno della newsletter, diffusa in formato Pdf, trovano spazio i diversi corsi di formazione e il Question Time ideati e realizzati dal Coni (quale ad esempio quello dedicato agli operatori sportivi in previsione della riapertura delle palestre), i tanti progetti ideati per le scuole che, in questo anno di pandemia, hanno proposto l’apertura estiva, gli incontri dedicati ai sindaci e agli amministratori per informarli dei bonus elargiti dal Governo per ristrutturare o realizzare nuovi impianti sportivi.

Nella newsletter trovano spazio anche le immagini della Giornata dello sport realizzata a Montenero, dei ben cinque Educamp realizzati in tutto il Molise nel corso dell’estate e delle tante iniziative di rete e informazione realizzate dal Coni nelle scuole della Regione.