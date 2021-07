Regata ‘Trofeo di San Basso’, restrizioni nel tratto marittimo antistante il Lido Sirena Beach

TERMOLI. In occasione della regata ‘Trofeo di San Basso’ dei canottieri del gruppo termolese, la Capitaneria di Porto di Termoli ha emanato l’odrinanza numero 56 con divieti per il tratto di mare interessato dalla gara.

Di seguito l’ordinanza:

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

VISTA l’istanza assunta al protocollo n° 14334 in data 08 luglio 2021, presentata dall’Avv. Nicola BALICE in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Canottieri Termoli”, con sede in Via del porto, s.n.c. – Termoli, con la quale è stata richiesta l’autorizzazione ad organizzare il giorno 01 agosto 2021 nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 15:00, la manifestazione di cui in argomento, nello specchio acque sotto specificato;

VISTA l’integrazione all’istanza assunta al protocollo di questo Comando al n° 14956 del 15.07.2021 presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Canottieri Termoli”, con la quale veniva comunicato la realizzazione di un corridoio di lancio nello specchio acqueo antistante il lido Sirena Beach, al fine di non intralciare le acquee riservate alla balneazione ed assicurare lo svolgimento della stessa;

VISTO il Nulla Osta, assunto a protocollo di questo Comando al n° 15525 del 22.07.2021 della Regione Molise – IV Dipartimento Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime, Idrico Integrato, relativo allo svolgimento della manifestazione in questione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 171 in data 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" e ss.mm.ii.;

VISTA l’Ordinanza n. 17 in data 18 maggio 2018 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario marittimo di Termoli;

VISTA l’Ordinanza si Sicurezza Balneare n° 25/2021 del 20.05.2021 della capitaneria di Porto di Termoli;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Col.Reg. ’72), resa esecutiva con legge n. 1085 in data 21 dicembre 1977;

RITENUTO necessario prescrivere norme che tutelino la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nello specchio acqueo oggetto della manifestazione;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli atti d’Ufficio;

RENDE NOTO

ai soli fini della sicurezza della navigazione, che l’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) “Circolo Canottieri Termoli”, rappresentata dall’Avv. Nicola BALICE, il giorno 01 agosto 2021, dalle ore 09.00 alle ore 15.00, organizzerà una Regata canottiera denominata “Trofeo di San Basso 2021”, con campo di gara predisposto nel tratto di mare antistante il Lido Sirena Beach – litorale Nord del Comune di Termoli, così come meglio evidenziato nell’immagine sotto riportata.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione/Divieti)

Lungo la rotta di cui al “RENDE NOTO” tutte le unità in transito dovranno navigare prestando la massima attenzione ed alla minima velocità consentita per il governo sicuro dell’unità evitando di creare movimenti ondosi che possano intralciare lo svolgimento della manifestazione.

Eventuali manovre di avvicinamento al tratto di mare interessato, dovranno essere concordate con l’Avv. Nicola BALICE, responsabile della manifestazione presente sul posto, mediante comunicazioni via V.H.F. (Canale 16) o telefoniche (Cell. 339.3737076).

Articolo 2

(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera, delle altre Forze di Polizia ed i mezzi di soccorso.

Articolo 3

(obblighi specifici dell’organizzatore della manifestazione)

Il “Circolo Canottieri Termoli”, in qualità di unico responsabile e organizzatore della manifestazione, rappresentato dall’Avv. Nicola BALICE, nel rispetto dei regolamenti Associativi, dovrà seguire nel dettaglio la regata e, oltre a quanto richiesto con l’istanza citata in preambolo, dovrà:

▪ riportare a questa Capitaneria di Porto, via radio o attraverso altro mezzo, l’inizio e la fine della stessa, l’eventuale sospensione anche in caso di emergenza nonché, prima della partenza, il numero esatto di persone/unità partecipanti alla manifestazione;

▪ accertarsi che le condizioni meteomarine, dall’inizio fino al rientro, siano tali da consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, sospendendo la stessa qualora, tenuto conto della tipologia delle unità partecipanti, il mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione, anche sulla base dell’apprezzamento di buona perizia marinaresca;

▪ assicurarsi che le unità partecipanti all’evento, regolarmente armate ed equipaggiate ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza e dei documenti qualora previsti, non intralcino in alcun modo la navigazione o i canali di accesso al Porto di Termoli;

▪ assicurare il pieno rispetto delle norme vigenti per prevenire gli abbordi in mare e la tutela dell’ambiente;

▪ assicurare, per l’intera durata dell’evento, un servizio di assistenza ai partecipanti, con l’impiego di imbarcazioni a ciò destinate in via esclusiva, allo scopo di scongiurare possibili incidenti/danni a persone e/o cose;

▪ salvaguardare i partecipanti alla manifestazione con opportuna assistenza sanitaria;

▪ rimuovere tempestivamente al termine della regata le boe di segnalazione del campo.

Articolo 4

(Punitivo)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.