TERMOLI. Tantissime fiction, decine di film (ha debuttato nel cinema a 15 anni), fanno di Cristiana Capotondi una delle attrici più note del mondo dello spettacolo in Italia, con una interessante digressione come dirigente sportiva nel mondo del calcio a livello federale. Una delle protagoniste del film cult generazionale "Notte prima degli esami", dopo Elisa Isoardi esattamente una settimana fa, è stata ospite del locale di via Carlo del Croix "Recchi fish restaurant", per deliziarsi coi piatti proposti dal ristorante termolese che propone rigorosamente solo cucina marinara.