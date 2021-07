Contagi a Petacciato, Di Pardo: ricostruiti i contatti, negativi i tamponi

PETACCIATO. Tornano i contagi a Petacciato e torna anche il messaggio del sindaco Roberto Di Pardo: «Nel bollettino Covid che la Asrem emana quotidianamente, Petacciato, dopo mesi, registra 2 soggetti positivi al Covid. I nostri concittadini positivi ringraziando il cielo stanno bene e non hanno sintomi importanti. Abbiamo ricostruito la catena dei contatti e i tamponi effettuati sono tutti negativi. Ribadisco: seppur all’aperto non c’è obbligo di indossare la mascherina, continuiamo a farlo e rispettiamo le regole ormai note a tutti. Non abbassiamo la guardia: il virus non va in vacanza».