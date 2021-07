Enel al lavoro a Petacciato, sabato programmata interruzione energia elettrica

PETACCIATO. Interruzione dell'energia elettrica programmata sabato 24 luglio a Petacciato, in gran parte del paese, per non dire tutto.

«Domani l’Enel provvederà al distacco dei gruppi elettrogeni per ripristinare la linea diretta dopo aver riparato tutti i guasti - ha annunciato il primo cittadino, Roberto Di Pardo - in ogni zona interessata sono stati affissi i volantini che di seguito riporto. Va precisato che per la rimozione di ogni gruppo elettrogeno sarà necessario molto meno, 1ora e mezzo per ognuno. (Pertanto il tempo indicato nel volantino é per la totalità dei G.E. da rimuovere).

Purtroppo non é stato possibile da parte di Enel determinare un preciso ordine di distacco per motivi tecnici. Inoltre, seppur superfluo, mi preme precisare che il comune non ha nessuna possibilità di decidere sul giorno e sull’orario dei lavori».