Nola: l'investimento nella "Porta occidentale del Molise" non resti isolato

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale del M5S Vittorio Nola interviene sull’inaugurazione dell’eliporto di Pozzilli, che «rappresenta certamente un evento pubblico di rilievo per tutto il Molise. Si concretizza così la nascita di un servizio reso ai cittadini in ambito sanitario-emergenziale, ma non escluderei l’eventuale e possibile utilizzo anche per valorizzare le bellezze del nostro territorio: si darebbe un forte slancio al comparto turistico regionale.

Adesso ritengo opportuno che si faccia un ulteriore passo in avanti: tengo a sottolineare la stretta necessità di mettere in campo opere infrastrutturali che rendano maggiormente accessibili i luoghi strategici della 'Porta occidentale del Molise', come l’eliporto. Ma più di ogni altra cosa bisogna porre in essere azioni che tutelino l'ambiente e riescano ad arginare i problemi di inquinamento nella Piana di Venafro.

Mi auguro che al più presto si valuti di costruire una rotonda proprio nei pressi dell'eliporto, alla confluenza tra la Strada statale 85 e la Strada di bonifica "lungo Rava", al fine di renderne più fruibile il transito, prendendo spunto da quanto fatto di recente in prossimità di Campitello Matese, Bojano e Campochiaro. Ma penso anche a due opere fondamentali: il collegamento ferroviario veloce tra Venafro e Roma-Napoli e il collegamento della circonvallazione di Venafro all'Autostrada Roma-Napoli.

Ad ogni modo, l'annosa "questione infrastrutturale" in Molise va studiata e risolta in ogni sede istituzionale, affinché vengano tutelati gli interessi dei cittadini. Abbiamo bisogno di un cambio di passo radicale, di essere protagonisti del futuro che ci attende».