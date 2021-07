Torna la rassegna cinematografica all'aperto Cinemare

TERMOLI. Mercoledì 28 luglio alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli, sarà presentato il programma della nuova edizione di Cinemare. La rassegna cinematografica all’aperto organizzata dal Cineclub Kimera, col sostegno di UICC, MIC, Materia Cinema col patrocinio del Comune di Termoli, prenderà il via il 1° agosto nel cortile della scuola “Bernacchia/Principe di Piemonte”. Oltre alla consueta proiezione di film, il programma quest’anno prevede la presenza di autori e varie novità per gli spettatori, prima fra tutte una unica esperienza di realtà virtuale, KIMERA XR, che si svolgerà negli orari antecendenti le proiezioni dei giorni 1, 2, 3 e 4 agosto. Gli organi di stampa sono, cordialmente, invitati a partecipare alla conferenza di presentazione in cui saranno illustrati tutti i dettagli e le ulteriori novità in anteprima