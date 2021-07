Parchetto, «Ecco cosa non funziona»

LARINO. La gestione di spazi verdi pubblici attrezzati è una delle questioni sempre al centro dell’attenzione, come è quella sottolineata da Donato Barone, che ora milita nell’associazione Il Germoglio, presente in Consiglio comunale, tra i banchi dell’opposizione, dopo essersi candidato nella lista a sostegno di Franco Rainone alle ultime elezioni amministrative. Stavolta, ci tiene a precisarlo, interviene più come residente che appartenente a un gruppo politico locale. «Ci ritroviamo a dover riparlare dei problemi che attanagliano il nostro amato paese.

Doveroso iniziare con il ringraziare l' Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente (Anpana), per tutto il lavoro svolto negli ultimi anni. L'associazione si è impegnata su tutto il territorio, risolvendo e aiutando non solo i nostri amici a 4 zampe, ma anche nel mantenere luoghi comuni e pubblici sempre puliti ed in ottime condizioni. Il sito in questione è il parchetto (ex mattatoio - ex melograno) presente in via Alcide De Gasperi e via F. De Curtis. L' Associazione si è adoperata affinché, il sito, tornasse ai pieni splendori di un tempo, impegnandosi a proprie spese per una riqualificazione totale dell'intera area. Purtroppo, il sito necessità di mirati interventi, a tutto ciò si aggiungono anche gli atti vandalici perpetrati da gruppi di adolescenti che vivono il luogo con poco rispetto per esso, utilizzandolo anche per attività non proprio lecite. Da circa due mesi l'Associazione Anpana non si occupa più del suddetto sito, cosa ben giustificata, comunicandolo via Pec all' Amministrazione Comunale, oltre alle denunce fatte al Comando dei Carabinieri di Larino per gli atti vandalici subiti. In seguito a tutto quanto avvenuto è sceso il silenzio e l'ignavia. Peccato, che un’Associazione volenterosa e a servizio dei cittadini abbia dovuto soccombere lasciando la gestione del Parchetto perché non supportati.

Comprensibile il loro gesto, rimane il rammarico per non poter espletare l'impegno per la cittadina frentana, a quanto pare fare qualcosa (non solo per Larino) non è affatto facile. L'Associazione prima di lasciare la gestione, ha chiesto anche l'affido totale dell' area verde di Larino ex mattatoio, con un programma ben definito che lo vedeva trasformato in luogo di aggregazione. Il programma comprendeva : pulizia generale dell'area con sfalcio di erba, raccolta sterpaglie, messa a dimora di bulbi da fiore(come convenzione), potatura alberi, potatura delle siepi, sistemazione e ristrutturazione giochi nell'area attrezzata per i bambini, sistemazione e manutenzione panchine, ripristino cestini per la raccolta dei rifiuti, riparazione staccionata, reinstallazione rete perimetrale, ripristino di 2 varchi d'ingresso dell'area, ripristino e ristrutturazione del campo da pallacanestro e campo delle bocce, in conversione del presente campo da calcetto in Area Dog. Ripristino e ristrutturazione dei moduli abitativi : impianto elettrico, vetri rotti, illuminazione ecc. Un progetto ambizioso e meritevole, come mai non ha ricevuto risposta considerando anche che, le spese erano a carico dell'associazione proponente? Unica risposta informale da parte del Comune è stata quella di attendere l'uscita di un bando Regolare di concorso, bando atteso da 2 anni.

Tale ignavia ha condotto a restituire l'area al Comune, un' opportunità che ci siamo persi tutti. Negli ultimi tempi, l'area summenzionata, risulta curata pare da un'altra Associazione del luogo. Resta la poca certezza ed informazione ai cittadini, ma soprattutto manca un'adeguata programmazione condivisa. Si auspica che in futuro l'Ente Comunale faccia scelte con più accuratezza».