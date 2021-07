MAFALDA. Parte questa sera, alle 21.30, con la presentazione del libro "Luna di Giorno", di Lorella Del Gesso, il cartellone degli eventi a Mafalda: "Spazio aperto alla cultura". Quattro appuntamenti a luglio e sei ad agosto, quelli messi in vetrina dall'amministrazione Matassa. «Gentili concittadini, siamo lieti di proporvi il calendario delle attività culturali previste per i prossimi giorni, che si inserisce nel più ampio programma dell'Estate Mafaldese 2021. Come diciamo dall'inizio della nostra attività amministrativa, avvertiamo il bisogno di ricostruire il tessuto sociale del paese, ancor più lacerato da questo tempo di distanze forzate. Abbiamo scelto la Cultura, cardine dell'integrazione e della convivenza civile, come base di questa ricostruzione, di questo "Rinascimento Mafaldese". Mafalda ha bisogno di chi la ama senza condizioni e la vive nella sua quotidianità: pertanto siamo tutti invitati a partecipare agli eventi proposti. Buona Estate a tutti!»