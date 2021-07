"Marineria ad Arte", le creazioni di Luigi Forcella in mostra per una sera Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Una mostra da vivere in una sola serata, quella di Luigi Forcella, che espone le sue creazioni, sculture metalliche, a bordo della motonave Zenit, a partire dalle 21.30, al porto di Termoli, con ingresso libero.

L'evento si chiama "Marineria ad Arte" e ci sarà anche musica live.

Luigi Forcella nasce nel 1946 in Puglia. Negli anni 70 si trasferisce a Termoli per lavorare nel settore saccarifero, nel tempo libero ha modo di dare linfa alla propria passione artistica nelle sue svariate espressioni, in special modo la pittura, la fotografia e la scultura.

Solo nell’anno 2000, con il passaggio alla pensione, Luigi Forcella trova nel Ready-Made il catalizzatore che gli consente di far scaturire e realizzare la sintesi massima del proprio linguaggio espressivo: la “scultura “ diviene così per l’artista un’opera totemica che si costruisce sull’oggetto trovato, l’atto scultoreo diviene per lui il mezzo prevalente con cui esprimersi. Realizza da qui una serie di opere dove egli manifesta la capacità di cogliere nuove espressioni della bellezza da semi sterili, che, quando vengono raccolti dall’artista rinascono a nuova vita.

L’artista traspone così nelle sue composizioni in ferro, nelle sue passioni, nelle sue fotografie un forte senso di libertà.

Nei suoi lavori domina l’energia selvaggia dell’Homo Faber che sa cogliere il germoglio dell’arte nei ferri dismessi, negli scorci dimenticati, nei riflessi naturali dove la bellezza si nasconde. Il cammino nella fotografia, invece, si sviluppa attraverso la casualità di intuizioni esclusive, un percorso in cerca di nuove inquadrature che catturano emozioni ad effetto pittorico, una fotografia minimalista ed impressionista, abile a rapportare la realtà così come viene colta nella sua piena integrità.

La figlia Mersia, mentore dell’artista, ha sempre sostenuto con passione e coinvolgimento la realizzazione di tutte le sue opere.