Germano Guerra nuovo Direttore Dipartimento Medicina e Scienze della Salute “Tiberio”

CAMPOBASSO. Nelle nuove aule destinate alla didattica dei corsi dell'area medico-chirurgica e delle professioni sanitarie del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” di UniMol, al III Edificio Polifunzionale di via F. De Sanctis a Campobasso, si sono svolte le votazioni per eleggere il nuovo Direttore.

Al neo eletto, Germano Guerra, medico chirurgo, specialista in medicina dello sport, Professore Ordinario di Anatomia Umana e Delegato del Rettore per le strutture ed attività sportive dal 2016 e che è stato anche Responsabile medico del polo vaccinale del PalaUniMol, vanno gli auguri dell’Ateneo.

Vice Presidente Vicario del Centro Universitario Sportivo (CUS Molise) dal 2016, coordinatore della Scuola di specializzazione in medicina dello sport e dell'esercizio fisico e responsabile del programma assistenziale di Medicina dello Sport e dell'esercizio fisico all'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, Presidio Ospedaliero “A. Cardarelli” dal 2018, il Prof. Guerra, al suo primo mandato, sarà in carica per il prossimo triennio.

Dopo diversi anni il Prof. Ciro Costagliola lascia la carica di Direttore di Dipartimento e l'Ateneo molisano per assumere il suo nuovo incarico presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, chiamato a dirigere la cattedra di malattie dell'apparato visivo.

Queste le prime dichiarazioni da neo Direttore del Prof. Germano Guerra, subito dopo l'elezione:

Sono estremamente felice, orgoglioso della fiducia che i Colleghi hanno manifestato attraverso l’ampio consenso attribuito alla mia candidatura per il prestigioso incarico di Direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” per il prossimo triennio; a tutti loro va la mia più profonda gratitudine. Sono consapevole della importanza e delicatezza del compito che dovrà essere frutto della condivisione più ampia possibile su scelte ed obiettivi da perseguire.

Un grato saluto al mio predecessore, Ciro Costagliola. Nella funzione di suo vicario in questi anni ho avuto l'opportunità di approfondire molti aspetti della gestione del Dipartimento e di maturare la scelta di intraprendere questo percorso.