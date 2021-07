Lutto nella famiglia Trombetta: è morta la cara zia Teresa Bassani

TERMOLI. Negli ultimi 4 anni ha vissuto in casa col nostro prezioso collaboratore e amico Michele Trombetta, che assieme alla moglie Milena e ai figli, l'hanno custodita e accudita davvero come una madre. A 94 anni, ieri sera all'ospedale Vietri di Larino, si è spenta zia Teresa Bassani.

I funerali avranno luogo domani, domenica 25 luglio, alle 10.30, nella cattedrale di Termoli. «Cara zia, sei stata per noi una mamma, ci hai voluto bene e noi ti siamo stati accanto, prega tu per noi e che il Signore di accolga in Paradiso», il messaggio di Michele, Milena e dei nipoti tutti.

L'editore, il direttore e tutto lo staff di Termolionline si stringe alla famiglia Trombetta per il grave lutto.