ROCCAVIVARA. In questa seconda estate in era Covid, anche il Comune di Roccavivara prova a ripartire organizzando un calendario di eventi sotto il segno della sicurezza. Questo il messaggio dell’amministrazione:

«Cari Rocchesi, dopo un anno difficile è giusto alimentare la speranza che si possa trovare una via d’uscita da questa emergenza sanitaria in atto. Dopo dodici mesi senza le consuete festività rocchesi, quest’ anno, seppur con le dovute e doverose restrizioni, saranno onorate le feste patronali e saranno garantiti alcuni eventi lungo il calendario da qui fino a settembre. Il nostro è un atto di coraggio e di amore verso le tradizioni del nostro paese. Crediamo che sia opportuno concedere attimi di leggerezza a tutti i rocchesi, in particolare a quelli che torneranno per fare in modo che ci sentano come comunità viva che non molla mai nonostante i tempi difficili.

Naturalmente, invitiamo tutti a non abbassare la guardia per non rovinare il lavoro fatto in questi mesi che ci ha garantito un comune Covid- f ree. Ma soprattutto, crediamo fortemente nel valore della scienza e del progresso e invitiamo tutti i cittadini rocchesi

a vaccinarsi affinché presto si possa tornare alla tanto ricercata normalità In alto i cuori, ma non dimentichiamo la testa. RiparTiAMO Rocca!»