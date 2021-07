TERMOLI. In memoria di monsIgnor Angiolino Boccardo: il vescovo De Luca celebra messa in suffragio nel 50esimo di ordinazione.

Oggi 25 luglio 2021 ricorre l’ordinazione presbiterale di mons. Angiolino Boccardo, il quale - morto il 5 aprile 2018 - avrebbe compiuto cinquant’anni di sacerdozio. Per onorarne la memoria, rinnovando un sentimento di gratitudine e stima per il ministero pastorale e per il servizio pluriennale offerto alla chiesa di Termoli-Larino come economo e come parroco di Castelbottaccio e Civitacampomarano, il vescovo mons. Gianfranco De Luca, celebra una messa in suffragio a Civitacampomarano. In comunione di preghiera, nel ricordo affettuoso di don Angiolino, lo affidiamo all’abbraccio di Cristo, sommo ed eterno sacerdote.