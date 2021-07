Un 59enne rovina a terra con lo scooter in centro, trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Ennesimo centauro finisce al Pronto soccorso in questa estate rovente 2021. Un 59enne di Termoli è rovinato a terra in sella al proprio scooter all’incrocio tra via Mario Milano e via Sannitica. Ai soccorritori ha riferito che la caduta sia stata provocata da un altro motociclo che gli aveva tagliato la strada. Sul posto intervenuti 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il 59enne al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 15.