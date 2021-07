Insufficienza dei fondi per l’erogazione delle borse di studi, riunita la IV Commissione

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente Gianluca Cefaratti si è riunita nella mattinata la IV Commissione –Servizi sociali - che, in attuazione di uno specifico ordine del giorno da parte del Consiglio regionale, in base alle problematiche riguardanti l’“insufficienza dei fondi per l’erogazione delle borse di studi”, ha audito il Presidente e il Direttore, rispettivamente Giovanni Petrarca e Gabriella Guacci, dell’Ente per il Diritto allo Studio universitario del Molise (ESU).

La Commissione ha quindi programmato altre audizioni di soggetti e istituzioni in vario modo e forma interessati all’argomento in trattazione per le prossime sedute, al termine delle quali, riferirà opportunamente all’Assise legislativa regionale.