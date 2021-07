Sono 3.177 i nuovi casi Covid-19 in Italia: 22 i decessi e 1.114 guariti

ROMA. L’odierno bollettino sulla situazione del Covid-19 in Italia mostra una diminuzione dei nuovi casi registrati da ieri: il 26 luglio sono 3.117, contro i 4.743 di ieri per un totale di 4.320.530 di persone che hanno contratto il Sars Cov 2 da inizio pandemia.

Leggero aumento nei decessi: 22 oggi contro i 7 del 25 luglio per un totale che raggiunge le 127.971 vittime registrate da febbraio 2020. In risalita anche il numero dei guariti che si stabilizza a 1.114 (per un totale di 4.124.323) persone che hanno sconfitto il virus da ieri quando ne erano 1.001. I soggetti attualmente positivi sono 68.236 in totale pari a 1.979 in più rispetto a ieri.

Aumenta anche il tasso di positività che oggi è a quota 3,5% contro il 2,7% del giorno precedente a fronte di 88.247 tamponi processati.