Tennis, dopo 5 anni Alessandro Aufiero è campione regionale degli assoluti

CAMPOBASSO. Alessandro Aufiero (A.T. Campobasso) è il campione regionale degli assoluti 2021 su cui è calato il sipario domenica sera. Il giovane prodotto delle scuola tennis diretta dal duo Vendemiati-Perrella, l’ha spuntata sul compagno di club Vittorio Berzo (6-3 6-3 lo score finale al termine di un’ora e trentotto minuti di gioco).

Torna, dunque, alla vittoria l’ex enfant prodige del vivaio rossoblù, dopo un’astinenza che durava da cinque anni. L’ultimo torneo vinto, porta la data 2016: Aufiero fece sua la tappa di terza categoria, limitata ai 3-3, di San Martino in Pensilis; da lì in avanti, per il molisano, solo allenamenti tra l’Italia e la Florida dove non di rado viene impiegato come sparring dei più forti giocatori al mondo. Contestualmente al final match di questi assoluti, s’è giocata anche la finalina relativa al comparto di quarta categoria. Il mini torneo è stato sostanzialmente un remake degli assoluti di quarta serie, disputati appena quindici giorni fa e vinti da Simone Di Pardo. Ha trionfato Maris De Michele (A.T. Agnone) che ha approfittato, per così dire, proprio dell’assenza di Di Pardo. L’altomolisano ha battuto 6-3 6-3 Giuseppe Lambiase (A.T. Campobasso).