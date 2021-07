Gravi criticità allo sviluppo del basso Molise, il 28 luglio la conferenza di Fontana (M5S)

TERMOLI. Il portavoce M5S in Consiglio regionale, Valerio Fontana, terrà una conferenza stampa su gravi criticità relative allo sviluppo dell’intero basso Molise, presentando documenti esclusivi.

L'appuntamento è per domani, mercoledì 28 luglio 2021, alle ore 10.30 a Termoli, presso l’infopoint del MoVimento 5 Stelle in via Adriatica 31/A.