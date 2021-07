Toma: il Molise esulta per la medaglia di bronzo della Centracchio

CAMPOBASSO. «La molisana Maria Centracchio, poco fa, ha conquistato ai Giochi olimpici Tokyo 2020 la medaglia di bronzo nel judo, categoria -63 kg. Una grandissima soddisfazione per lei, per l’Italia e per il nostro Molise. Complimenti a Maria e a tutto lo staff per il prestigioso risultato».

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a seguito della medaglia di bronzo conquistata dalla judoka molisana, Maria Centracchio.