Acqua potabile gratuita allo stabilimento Fca-Stellantis di Termoli, vittoria targata Fiom

TERMOLI. Acqua potabile gratuita allo stabilimento Fca-Stellantis di Termoli. E’ il successo rivendicato dalla componente sindacale della Fiom-Cgil: «Dopo le varie richieste della Rls per l'installazione nelle aree relax di fontanelle per acqua potabile gratuita (come prevede la legge allegato 4 Dlgs 81/08) da oggi è stato installato il primo distributore di acqua nell’area Gse ed in seguito verranno eseguiti lavori per l'inserimento di questi nuovi erogatori».