TERMOLI. Un anno, 365 giorni, 8.760 ore: a leggerle così sono solo numeri, effimeri ed evanescenti come il tempo che, inesorabile è trascorso da quel 28 luglio 2020 quando tu, guerriero fino alla fine, hai salutato questo mondo terreno.

Il tempo è volato Raffaè, è il caso di dirlo: i tuoi nipoti sono cresciuti, camminano, corrono lungo quei sentieri che tu, instancabile e testardo, hai costruito per loro. I tuoi figli sbagliano ancora, a volte si sentono persi, ma portano avanti la tua eredità con lo “sguardo fiero e testa alta” come tu gli hai insegnato. Un monito che hai ereditato dalla Guardia di Finanza di cui hai fatto parte per diversi anni ed hai sparso in giro.

Tua moglie piange, spesso di nascosto per evitare di farsi compatire, ma ha ripreso a sorridere: certo, non quel sorriso acceso che aveva con te, ma ci sta provando. Del resto, ed anche tu sono sicura gliene darai credito, dopo tanti anni è difficile riabituarsi ad essere sola ed a fare tutto da sola. Dalle sciocchezze, come la visione di un programma tv, fino alle cose che fanno più male come coricarsi da soli in un letto ormai troppo grande per noi.

Mi piacerebbe dirti che la tua assenza si sente ogni giorno meno, ma non è così. Eppure loro ce la fanno: sai Raffaè, la tua è una famiglia splendida che ha sempre dato affetto anche a chi, come, ha varcato la soglia di quella porta da estranea e ne è uscita come fosse una figlia. Come dimenticare la carne, messa a macerare con olio e spezie al calore del camino o le castagne preparate e servite calde, rigorosamente sgusciate perché eravamo troppo pigre per farlo.

Sai Raffaè, ricordo ancora l’ultima volta che abbiamo parlato quando, con il magone, mi dissi: “Questo viaggio lo faccio da solo” ed io ti dissi di non pensarci nemmeno. Eppure tu lo sapevi, sentivi che quei giorni, quelle poche settimane, erano le ultime della tua vita. Ed hai provato a dircelo in tutti i modi, ma non ti abbiamo creduto. Del resto non ci credo nemmeno ora che sto scrivendo queste righe per te, per me sei solo andato in una stanza ben sigillata che, prima o poi, si aprirà anche per noi. Lo faccio per dirti che la tua famiglia è qui e che è fiera di te, di ciò che sei stato ma, soprattutto, di quello che hai lasciato e che, forse, tu non immagini.

Una Santa Messa in ricordo di Raffaele Fasulo verrà celebrata questa sera, mercoledì 28 luglio alle ore 19 presso la chiesa di San Timoteo a Termoli.