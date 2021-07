Treno contro auto, l'uomo alla guida si stava recando dal padre trovato morto in casa

FOSSACESIA. L'uomo protagonista dello scontro di ieri pomeriggio di una auto con un treno (Leggi), adibito al trasporto di furgoni, si stava recando da Fossacesia a Torino di Sangro. Stava andando dal padre, il cui corpo è stato rinvenuto nella giornata di ieri all'interno della propria abitazione.

Si tratta di un operaio della Sevel di 61 anni N.T. che da diversi giorni non si recava a lavoro. A dare l'allarme proprio dei colleghi che non lo vedevano da tempo e che hanno allertato il Sindaco Nino Di Fonso. L'uomo viveva da solo in una casa in centro a Torino Di Sangro ed è morto per un malore. Questo quanto stabilito dal medico legale dopo la ricognizione cadaverica.