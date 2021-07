Fca Plastics Unit, Cobas: "Sciopero nei weekend e nei recuperi e straordinari"

ATESSA. "Cosa succede in Sevel? Partiamo dai numeri, poichè essi non possono essere contestati. Nellafabbrica di furgoni più grande d’Europa ci sono stati i seguenti dati di produzione: nel 2016 si sono prodotti 290.000 furgoni, lavoratori a tempo indeterminato 6.059 nel 2021 si andrà oltre 300.000 veicoli con 5.670 lavoratori, con 705 lavoratori somministrati.

Se i numeri non sono presunzione, questo significa che Sevel ha aumentato la produzione e diminuita la forza-lavoro stabile. Ora, i lavoratori invece di essere “internalizzati” (cioè assunti aT.I.), sono stati mandati a casa. Come dobbiamo interpretare questi dati? Sicuramente con animo preoccupato, perché ci sorge un dubbio, a nostro avviso fondato: Sevel, cioè Stellantis si appresta adelocalizzare altrove (Polonia?) la produzione del futuro, lasciando in Val di Sangro un “presidio simbolico”, tanto per non essere accusata di disimpegno, dopo aver attinto a piene mani dai fondi nazionali/locali e abbondanti sgravi sui costi di produzione.

Per questo pensiamo sia giunta l’ora per i lavoratori, ma anche per tutta quella catena di sub- fornitori che di Sevel vivono, di cominciare a mobilitarsi in una vertenza, che non riguardi solo la fabbrica, bensì tutto il territorio! Auspichiamo una mobilitazione che coinvolga la popolazione, in una vertenza, che se dovesse essere sconfitta, impoverirebbe tutto il territorio in maniera significativa. Stellantis si sa è una multinazionale a guida francese e non si fa problemi

quando ritiene di abbandonare un sito per un altro meno costoso (salvo quando si tratti di Francia).

Quindi, oltre la preoccupazione invitiamo i lavoratori a costituirsi in comitato, con caratteristiche territoriali, per coinvolgere anche la popolazione. Insomma; dalla vertenza “No Ombrina” abbiamoimparato, che si vince, se si esce dalla fabbrica e si coinvolge la popolazione. Noi ci saremo e daremo il nostro apporto, affinché la lotta abbia successo. A partire dalla stabilizzazione dei

lavoratori “somministrati” ; i più sfruttati di tutti.

Preso atto di ciò continuiamo proclamando lo Sciopero :