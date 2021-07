Truffe agli anziani, attività di polizia giudiziaria della squadra mobile

CAMPOBASSO. Nella mattinata di oggi 30 luglio, alle ore 11.30, presso l’Aula Magna della Scuola Allievi Agenti “G. Rivera” di Campobasso, si terrà una conferenza stampa nella quale saranno illustrati i dettagli di un’attività di polizia giudiziaria relativa ad una truffa ai danni di persone anziane, condotta da personale dell’Upsgp e della Squadra Mobile.

Questi i dettagli dell'operazione:

Nella prima mattinata odierna, in Napoli, personale della Questura di Campobasso ha proceduto all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. del Tribunale di Campobasso su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di due soggetti di origine campana e residenti in Napoli e Ischia, ritenuti autori di un raggiro, con conseguente ingente danno economico, posto in essere in data 27 maggio u.s. nei confronti di una anziana donna residente nella città di Campobasso.

Le circostanziate indagini condotte dai reparti della Polizia di Stato, hanno permesso di ricostruire gli illeciti comportamenti tenuti nella specifica circostanza dagli indagati, consistiti nel contattare telefonicamente la persona offesa - presentandosi come suoi nipoti - così convincendola a seguire le istruzioni ricevute in ordine alla consegna di un pacco. In breve successione temporale nel richiedere ed ottenere dalla medesima persona offesa la consegna di una ingente somma di denaro e monili preziosi, per concludere l'illecita condotta con la consegna alla stessa vittima di un plico chiuso contenente un pacco di succhi di frutta.

Il complesso dell'attività investigativa svolta e la conseguente ricostruzione del citato episodio, si inserisce nel contesto delle linee di intervento che questa Procura della Repubblica ha promosso, linee guida che tendono al contrasto delle criminalità diffusa, fenomeni questi che più di altri incidono negativamente sul livello di sicurezza reale e percepito della nostra città.