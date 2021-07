Campomarino, Colapesce e Di Martino in concerto: dal 2 agosto via alle prenotazioni

CAMPOMARINO. Tutto pronto per l'evento dell'estate, il concerto di Colapesce e Di Martino, grande esclusiva riservata a Campomarino, che si svolgerà il 9 agosto alle ore 22.00 presso lo stadio "Santa Cristina". L'evento, totalmente gratuito, è organizzato nel rispetto delle prescrizioni e delle normative anti Covid-19, con un massimo di 1000 posti disponibili.

La prenotazione dei biglietti è gestita esclusivamente da Ciaotickets. Ricordiamo che sarà necessario recarsi all'ingresso muniti del biglietto nominativo, del documento di riconoscimento e del "Green Pass", cioè certificato verde di avvenuta vaccinazione (anche solo prima dose), oppure esito negativo del tampone effettuato nelle 48 ore precedenti l'evento, come da ultime disposizioni del Ministero della Salute in vigore dal 6 agosto 2021.Il "Green Pass" non è richiesto ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti dal vaccino per ragioni di salute, sulla base di idonea certificazione medica da presentare all' ingresso.

Le prenotazioni partiranno LUNEDÌ 2 AGOSTO alle ore 11 a questo link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/colapescedimartino-campomarino