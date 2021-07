ABRUZZO. Un’amicizia già ampiamente rodata, sfociata ora in una bella donazione: è quella tra i Lions Club della circoscrizione Abruzzo e Molise e il Banco Alimentare di Abruzzo e Molise, grazie alla quale l’acquisto del nuovo camion per il trasporto delle derrate alimentari è stato più “leggero”.

La donazione è avvenuta nei giorni scorsi, con una piccola cerimonia che si è svolta nella sede del Banco Alimentare a Pescara. A fare gli onori di casa Cosimo Trivisani, direttore della realtà che dal 1997 raccoglie cibo per donarlo alle persone bisognose. Per i Lions di Abruzzo e Molise erano presenti Francesco D’Adamio, presidente 5ª, 6ª e 7ª Circoscrizione Distretto Lions 108A Italy nell’a.s. 2020-21, Antonio Cocozzella e Antonio Moscianese Santori, entrambi officer Abruzzo e Molise dell’a.s. 2020-21 per il service I Lions e il Banco Alimentare – Tavolo nazionale progetto ‘Economia, lavoro, famiglie e nuove povertà, Giampiero Neri, immediato past-presidente del Lions Club Chieti Host e Luigi Spadaccini, componente il team di comunicazione del Distretto Lions 108A Italy e della Fondazione distrettuale.

“Siamo molto contenti di questa amicizia con i Lions – ha detto il direttore Cosimo Trivisani – che da anni ci vede impegnati insieme durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e che ora ha contribuito all’acquisto del camion, un mezzo molto importante per il trasporto di cibo e per il raggiungimento di tanti enti caritevoli e tante famiglie sul territorio. Grazie di cuore a tutti! È grande il nostro desiderio di camminare insieme con una grande famiglia come i Lions”.

“Ho avuto il piacere di coordinare i club delle due regioni in questo anno così impegnativo, sensibilizzandoli a donazioni che hanno contribuito all’acquisto del nuovo camion, molto bello e molto utile – aggiunge il past presidente di Circoscrizione Francesco D’Adamio -. Siamo venuti a visitare questa struttura e siamo veramente felici di vedere il lavoro che quotidianamente il Banco Alimentare fa per tanti bisognosi delle due regioni. Una collaborazione importante, che sicuramente vogliamo ripetere l’anno prossimo”.

