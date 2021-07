No Vax contro il sindaco di Pesaro, a Matteo Ricci la solidarietà del circolo dem

TERMOLI. La direzione del Circolo PD di Termoli si associa ai messaggi di solidarietà che sono pervenuti a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Il Circolo condanna fermamente il vile gesto delle centinaia di manifestanti no vax, che si sono portati sin sotto l’abitazione del Sindaco, minacciando la sua famiglia.

La direzione del Circolo Pd di Termoli condivide le posizioni di Ricci e del mondo accademico e politico in favore della vaccinazioni anti Covid. La lunga fila di persone in attesa di vaccinazione oggi, sotto il sole, al Palairino di Termoli, pur con disagio derivante dalla calura, dimostra che la stragrande maggioranza degli Italiani e dei Termolesi ha ben compreso il valore della vaccinazione, che è sanitario ed economico nello stesso tempo. Da una quarta pericolosissima ondata nessuno può trarre vantaggio: le persone possono ammalarsi e le attività economiche sono a rischio in caso di chiusura, come dimostrano le vicende della estate scorsa e i focolai della movida di agosto e di dicembre. Il Circolo Pd si fa interprete di una politica di tutela, di cura nei confronti della popolazione, che va protetta dalle insidie di chi, per pura strumentalizzazione e in assenza di contenuti politici seri, non si fa scrupolo di mettere a repentaglio la salute pubblica.