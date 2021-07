Guglionesi: manutenzione impianto elettrico di sollevamento, flusso interrotto

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa, che a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria in corso di risoluzione sull’impianto elettrico delle pompe di sollevamento da parte di Molise Acque (intervento che ha causato un’interruzione all’80% del funzionamento del sistema di sollevamento), il serbatoio principale di Guglionesi necessita di una fase di accumulo per garantire a regime il flusso idrico.

A tal fine si provvede alla chiusura momentanea dei flussi verso le contrade per affrettare il riempimento il serbatoio principale e per garantire la continuità del flusso almeno per il centro cittadino.

Monitorando le fasi di manutenzione straordinaria e di riempimento del serbatoio principale, il Comune di Guglionesi informerà la cittadinanza con ulteriore comunicazione sulle operazioni in corso.