TERMOLI. Il nuovo corso societario del Termoli calcio firma subito due acquisti, si tratta di Giovanni Mauro e Francesco De Filippo.

Giovanni Mauro classe 2001, centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, inizia la sua carriera dagli esordienti fino ai giovanissimi nazionali. Passa in prestito alla Reggiana con l’under 16 e poi viene acquistato dal Parma, dove disputa ottime annate con diversi goal. Viene poi ceduto alla Juve Stabia, dove si allena constantemente con la prima squadra, per poi passare al portici in serie D dove colleziona svariate presenze e buone prestazioni.

Francesco De Filippo classe 1997, cresciuto nel settore giovanile della Casertana dove arriva in prima squadra come attaccante. Con la maglia rossoblu ha collezionato varie apparizioni, regalando alla società la vittoria nel derby contro la Paganese, mettendo a segno il goal vittoria. Andato in goal anche in coppa Italia contro la Maceratese. Poi per lui esperienze in serie D con Aversa e Portici ed in Eccellenza con Palmese e Marcianise.