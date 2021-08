Il ricordo di zia Teresa, la messa in suffragio alla Cattedrale

TERMOLI. Questa sera, alle 18.30, in cattedrale, messa di suffragio per la zia del nostro collaboratore Michele Trombetta, Teresa Bassani.

Nell’occasione, proprio da Michele, un ricordo dell’amata familiare, scomparsa nella serata di venerdì 23 luglio a Larino.

«Teresa Bassani, della famiglia di "Francise”, soprannominato così perché in tempo di guerra emigrarono in Francia tutta la famiglia e lei nel lontano 9 aprile 1927 nacque proprio in Francia, a Lione.

A differenza di sorelle e fratelli, Celestina, Annita, Angelina, Antonio e Nicolino, aveva anche la tradizionale erre moscia alla francese.

Nubile, ha vissuto sempre insieme alla sorella Annita, vedova dopo essere tornati a Termoli e ripartiti nel 1959 per Milano prima e poi nel ritorno definitivo Termoli nel 1975.

Per noi nipoti è stata molto preziosa, quando morì la sorella Annita, mia madre con cui viveva nella mitica via Pustierla al borgo vecchio, io e mia moglie Milena abbiamo mantenuto fede a una promessa fatta sul letto di morte di mamma di prenderci cura di lei e così abbiamo fatto, ma soprattutto mia moglie Milena, che per lei era una zia acquisita.

Viveva con noi e per noi era più di una zia era una seconda mamma ed era diventata zia Teresa per tutti i nostri conoscenti.

Si è sempre fatta voler bene da tutti, stravedeva per i miei figli, i suoi pronipoti Anna Lucia, Enrica e Antonio, quando non li vedeva tornare ogni cinque minuti chiedeva di loro.

Non sarà facile dopo tutti questi anni vissuti uno accanto all'altro abituarsi a vedere la tua cameretta e il tuo lettino vuoti; le pillole che non volevi mai prendere, le tue fissazioni.

Cara Zia Teresa eri diventata anche la mascotte del reparto Ortopedia del san Timoteo, ti volevano tutti bene e che io ringrazio in questo periodo ce l'hanno fatta sentire vicina comunque, ora che non ti ritroveremo più in casa con i nostri figli fuori per lavoro la nostra vita mia e di Milena sarà molto più triste, ciao zia, l'unica consolazione è che ritroverai le tue sorelle e fratelli; a mia madre dille che abbiamo mantenuto la promessa, ciao piccola grande donna, i tuoi più che nipoti Michele e Milena».