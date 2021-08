CAMPOBASSO. Settimana davvero intensa quella che si va a concludere per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso. Sono stati chiamati a intervenire anche per un rogo che ha danneggiato buona parte di un’abitazione all’interno di un fabbricato in muratura alto tre piano.

Per fortuna nessuno degli occupanti è rimasto ferito, nonostante il cedimento strutturale della copertura in legno.

E’ avvenuto a Spinete, nell’area matesina. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Bojano.