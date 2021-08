Incendi sulla costa, Anas chiude la statale 87

TERMOLI. Come avvenuto già per la statale 16 nel primo pomeriggio, a causa di un incendio lungo i versanti ai margini della sede stradale, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 87 "Sannitica", al km 220 presso Termoli.



Il traffico al momento viene deviato sulla viabilità locale con segnalazioni sul posto.