TERMOLI. Stamattina è volato da casa il nostro pappagallo, è un conuro del sole. Non è abituato a volare all aperto, quindi è molto spaventato, anche per via del vento. Il suo nome è Sole. SI è allontanato dalla zona di Difesa Grande.

Se qualcuno dovesse vederlo vi preghiamo di contattare la proprietaria al seguente numero : 3662937524 (Mara)