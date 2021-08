Approvato rendiconto regionale 2020: c’è avanzo di amministrazione di oltre 700mila €

CAMPOBASSO. L’Assemblea legislativa regionale, nella seduta di questa mattina, ha approvato a maggioranza (11 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto) il “Rendiconto finanziario 2020 del Consiglio regionale”, presentato dall’Ufficio di Presidenza dell’Assise.

Ha illustrato il provvedimento il Presidente della I Commissione (che ha espresso parere positivo all’atto), Andrea Di Lucente. Sono intervenuti per dichiarazione di voto i Consiglieri Fanelli e Greco e il Presidente della Giunta Toma.

Nella sua relazione Di Lucente ha evidenziato come l’esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a euro 734.711, determinato da un fondo cassa al 1° gennaio 2020 fissato a 554.167,13 finito per diventare un saldo al 31 dicembre del medesimo anno di euro 409.709. A determinare tale risultato di residui attivi pari a euro 1.460.125 e residui passivi per euro 900.465. Ne consegue che la gestione di competenza rileva un avanzo di competenza di euro 720.717.