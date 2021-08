Larino, al via i centri estivi gratuiti per i ragazzi e ragazze

LARINO. Nell'ottica di rendere sostenibile una politica la cui forza è nell’idea di realizzare azioni concrete che migliorino la vita dei Nostri Ragazzi l’amministrazione Comunale DI Larino, settore Politiche Sociali, sempre attenta alle esigenze e ai diritti dei cittadini residenti “più piccoli”, comunica l’attivazione dei Centri Estivi, attraverso il finanziamento diretto a coloro che hanno aderito alla manifestazione d’interesse per organizzazione dei centri estivi in favore dei minori anno 2021 approvato con Determina dirigenziale .n.564 del 24/07/2021.

Ad oggi, 3 sono i progetti accreditati di prossima attivazione che di seguito andiamo ad elencare:

1 Asd-Ets Centro Ippico Garbusek

2 Asd Larino Run Summer Camp 2021

3 P&V Group srl Creatori di Sorrisi Summer Camp 2021

Non è prevista nessuna compartecipazione a carico delle famiglie in quanto alle spesa si farà fronte con i fondi di cui al D.L. 73/2021, attraverso il finanziamento diretto alla struttura estiva socio educativa per minori.

Per info circa le modalità e i tempi di svolgimento ,le famiglie potranno rivolgersi ai seguenti numeri:

1 Centro Ippico 3423726344

2 Asd-çarino Runner 3454318692

3 P&V Miozza Primiano 3420456999.