Fuga di gas a Palazzo Narducci, verifiche in corso

TERMOLI. Vigili del Fuoco intervenuti in pieno centro, a Termoli. Ma non per un incendio, stavolta. Nella mattinata di oggi è stata registrata una fuga di gas in via Saverio Cannarsa, nel complesso del Palazzo Narducci.

Gli uomini del 115 hanno invitato alcuni condomini ad abbandonare momentaneamente le abitazioni. Sono in corso al momento le verifiche per individuare la perdita e il gas è stato ovviamente chiuso.