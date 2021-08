Pignorati introiti del Cup, ma serve il 113 per "incassare"

TERMOLI. Momenti di imbarazzo ieri a fine turno al Cup dell’Asrem a Termoli ospitato all’interno dell’ospedale San Timoteo di viale San Francesco. In piena esecuzione, ufficiali giudiziari si sono recati a fine turno con un decreto di pignoramento legato a una vertenza legale per debiti pregressi allo scopo di sequestrare l’incasso derivante dalle prenotazioni delle prestazioni sanitarie. Fin qui nulla quaestio, al di là dell’esposizione dell’Asrem stessa. Ma all’assenza degli impiegati che curano lo sportello, ricordiamo come sia stato terziarizzato il servizio, gli stessi funzionari Unep hanno chiamato sul posto la volante del commissariato di Polizia. Arrivati gli agenti i dipendenti si sono materializzati ed è stata svuotata la cassa, fino alla concorrenza dell’importo pignorato.