Pandemia: verso dimezzamento costo tamponi rapidi

ROMA. Si va verso il dimezzamento del costo dei tamponi rapidi per la pandemia. Lo annuncia il presidente della Conferenza delle Regioni e della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: "Il protocollo che propone alla Conferenza delle Regioni il generale Figliuolo va verso una riduzione importante del costo del tampone" rapido, che "sarà circa un dimezzamento e per determinate categorie come i minori si ridurrà ulteriormente e ci sarà un contributo dello Stato".

"Alcune regioni come il Friuli Venezia Giulia - aggiunge Fedriga - hanno messo a disposizione delle ulteriori risorse per abbattere ancora di più il costo stesso del tampone”.