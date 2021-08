Rotaract, passaggio di consegne e torneo di beach tennis in spiaggia per i service Copyright: Personale

TERMOLI. E’ stato un fine settimana intenso per il Rotaract Club Termoli che nei giorni scorsi è stato impegnato con una serie di attività: a partire dal passaggio di consegne, venerdì 30 luglio alla Cala Sveva, dove la presidente uscente Elena Berchicci ha passato il collare a Oscar De Ruvo. “Si apre un nuovo anno sociale - ha detto il presidente De Ruvo – e siamo pronti a lavorare per essere attivi sul territorio, in Molise e in generale nel Distretto. Lavoreremo con progetti e attività anche per coinvolgere altri giovani nella nostra associazione”.

Presente alla serata per la visita distrettuale anche il Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2090, a cui appartiene il Molise, con Abruzzo, Marche e Umbria, Alessandro Ferretti che ha sostenuto il club termolese e ha apprezzato la città nel corso della visita, con lui anche il consigliere distrettuale Federico Galdi.

Domenica 1° agosto poi il torneo di Beach Tennis organizzato dal club giunto alla sua quarta edizione: sul campo del lido Tricheco a Rio Vivo 14 squadre si sono sfidate a colpi di racchette nonostante il caldo che ha caratterizzato la giornata. Tanti anche i premi assegnati: al primo posto la coppia Gravina Putignano a cui è andato un gioiello offerto da OroModa Martino Group Gioiellerie, premiati dal Presidente del Club Rotaract di Termoli Oscar De Ruvo, al secondo posto la coppia Baccaro Marco Piccoli, premiati dalla Vice Rappresentante Distrettuale del Maria Grazia Giordano, per loro un set di creme offerto dalla Farmacia Le Diomedee, al terzo posto la coppia Vincitorio Di Bucci premiati dal consigliere di Zona Molise del Rotaract Marco Rocco De Luca, a loro una teglia di pizza offerto dal Gran Forno Pugliese. Premiata anche la coppia più giovane del torneo, formata da Stefano Suarìa e Leonardo D’Amicantonio con un cesto di cancelleria offerto dalla Cartoleria Archimede.

A sostenere giocatori e soci, anche i soci del Rotaract club di Campobasso e di Ortona arrivati per assistere al torneo.