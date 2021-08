TERMOLI. Secondo mercoledì di fila col Dinner Show in piazza Mercato, nel cuore di Termoli. Una iniziativa portata avanti grazie all'intuizione originaria di Marianna Lo Preiato, che ha coinvolto tutti i locali della zona. Obiettivo quello di fornire intrattenimento agli ospiti in questa estate 2021, anche per rispondere con un'offerta concreta rispetto a una immagina sbadita negli anni di una location che resta tra le più suggestive. Obiettivo quello di riqualificare uno dei salotti del centro storico. Appuntamento dalle 20.30 con la musica del dj Fabrizio Della Corte.