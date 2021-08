CAMPOBASSO. Vigili del Fuoco senza tregua in Molise.

Stamane in una contrada del comune di Limosano per cause ancora da accertare, alcune rotoballe sono state interessate da un fuoco. Dati i luoghi di accantonamento delle stesse, nei pressi di abitazioni e data la anche la presenza in loco di mezzi agricoli, l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso ha evitato il peggio.