CAMPOBASSO. L’ensemble cameristico “I Bricconcello” ha due formazioni che comprendono alternativamente il pianoforte o la chitarra, sempre unitamente alla voce di tenore e al violoncello, con la possibilità di invitare anche altri artisti per esigenze di repertorio o per progetti particolari. L’ensemble riunisce musicisti che hanno una lunga importante carriera artistica a livello internazionale. La loro avventura musicale inizia nel 2010 in occasione della prima registrazione mondiale di un disco di liriche da camera di Alfredo Piatti per la Hungaroton, a cui fanno seguito numerosi concerti cameristici in tutto il mondo (Italia, Polonia, Ungheria, Croazia, Slovenia, Germania, Brasile, Argentina, Arabia Saudita) e un importante concerto al Palazzo del Quirinale a Roma (con diretta RadioRai3). Ogni suite sarà preceduta da una breve presentazione e accompagnato da proiezioni di immagini di vario tipo (fotografie, pitture, fotogrammi cinematografici, poster d’epoca, etc.).

“I Bricconcello”, proporranno un programma con musiche di Buratti, Hahn, Dall’ongaro, Cicogna, Pagello, Cherubini, Bixio, Neri, Bixio, Di Capua, De Curtis, Tosti, Denza, Rossini.

“Voci dal Castello”, rientra nel cartellone di “Musica in città”, organizzato dall’Associazione Amici della Musicia W. De Angelis e dal Comune di Campobasso. Questo concerto è inserito anche nel cartellone degli eventi di “Agosto in Città”, stilato dall’assessorato alla Cultura per questo mese.

Dal 6 agosto 2021 l’accesso in sale teatrali e sale da concerto, e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Per la partecipazione ai concerti organizzati dall' Associazione Amici della Musica Walter De Angelis di Campobasso e rientranti nel cartellone di Agosto In Città stilato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, previsti al Castello Monforte e a Villa De Capoa, si dovrà così procedere:

1) prenotazione presso la sede dell’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis in Viale Elena n.54 a Campobasso nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 16,30 alle 19,30 della settimana in cui l’evento avrà luogo;

2) assegnazione del posto a sedere a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;

3) presentazione di Green Pass che permetta l’accesso nell’area del concerto stesso.

Le suddette modalità si applicheranno sia per i concerti al Castello Monforte, sia per il concerto dei Theate Clarinet Ensemble, previsto in Villa Comunale De Capoa, domenica 8 agosto alle ore 11,00.

Per maggiori info in merito si può contattare l'Associazione Amici della Musica W. De Angelis.